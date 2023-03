Después de la asistencia a la banca en problemas en el mundo, la inflación sigue siendo el reto a vencer, al estar obstinadamente alta. Así, el Banco Central Europeo (BCE) aumentó el precio del dinero hasta 3.5 por ciento, máximos desde octubre de 2008, por lo que los mercados financieros no descartan que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos aumente la tasa de interés el 22 de marzo.

A pesar de ello, la jornada de este jueves en los mercados financieros lució con ganancias. El espaldarazo del Banco Central de Suiza a Credit Suisse llevó a sus acciones a un rebote de 32 por ciento en los primero minutos de negociación para cerrar con un avance de 19.15 por ciento, mientras la inyección de capital por 30 mil millones de dólares para asegurar la solvencia del First Republic alentó las ganancias en los activos financieros de más riesgo.

Pese a los ‘salvavidas’ a entidades financieras, como el banco suizo Credit Suisse y el estadunidense First Republic, la magnitud y profundidad de las turbulencias financieras aún se desconocen, por lo que sigue el nerviosismo por la posibilidad de una crisis bancaria global.

Mientras que el sector bancario estadunidense trabaja para evitar una crisis financiera más amplia a raíz de múltiples quiebras desde el miércoles pasado, Wall Street cerró al alza.

Ricardo Aguilar, economista en jefe de Invex, precisó que el balance de la Fed va al alza otra vez, después de las medidas anunciadas para brindar liquidez a los bancos bajo estrés, por lo que riesgos para el sistema bancario estadunidense siguen latentes.

El S&P 500 subió 1.76 por ciento, a 3 mil 960.28 puntos; el Promedio Industrial Dow Jones subió 1.17 por ciento, a 32 mil 246.55 enteros; mientras que el Nasdaq, de gran contenido tecnológico, lideró las ganancias de la sesión, subiendo 2.48 por ciento, a 11 mil 717.28 unidades.

Ayer, 11 grandes entidades bancarias, encabezadas por JP Morgan y Bank of América inyectaron un total de 30 mil millones de dólares en depósitos no asegurados a First Republic, en un movimiento para estabilizar el banco, que había estado bajo presión tras el fracaso de la semana pasada del Silicon Valley Bank, mientras dos agencias de calificación independientes rebajaron su calificación.

Las acciones de los bancos más grandes de Estados Unidos reflejan su confianza en el sistema bancario del país , dijeron los bancos en un comunicado conjunto.

Se recuperan petroprecios

El precio del petróleo WTI se recupera tras caer 5 por ciento el miércoles. El West Texas Intermediate (WTI), el crudo estadunidense de referencia, ganó terreno tras caer a mínimos de 15 meses en torno a 65.72 dólares, auspiciado por un apetito de riesgo. El WTI cotiza a 68.38 dólares por barril, un alza de 1.11 por ciento.