Viernes 17 de marzo de 2023

El atletismo llegó tarde a la vida de Citlali Moscote. Tenía 20 años cuando fue descubierta por el entrenador Cristóbal Herrera. Estudiaba la licenciatura de cultura física y deportes en Jalisco. En ese momento el alto rendimiento no figuraba entre sus planes. El destino, sin embargo, le tenía deparado convertirse, siete años después, en la primera atleta mexicana en clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024.

La edad, reconoce Citlali, nunca fue impedimento para continuar y desarrollar sus habilidades, al contrario, la impulso para romper aquella creencia de que los deportistas necesitan muchos años para poder alcanzar sus objetivos.

Casi todos los atletas de alto rendimiento vienen con procesos desde niños. Pero considero que no hay edad. Lo que me ayudó es que llevé un plan muy organizado y todo se ha hecho al pie de la letra , manifestó la maratonista de 27 años, quien antes de conocer a su entrenador, no sabía lo que era participar en el deporte federado.

Futbol, voleibol, gimnasia y ciclismo fueron algunas de las disciplinas en las que se desenvolvió de forma recreativa.

Siempre me gustaron los deportes, pero nunca había practicado a nivel competitivo , compartió.

Cristóbal Herrera, sin embargo, sabía que aquella joven universitaria tenía el potencial necesario para llegar lejos. Lo supo desde que se reunió con ella por primera ocasión.

Desde esa vez Cristóbal me plantó la idea de que en algún momento yo podía llegar a los Olímpicos, así fue como comenzó mi decisión de entrenar con él , reveló la tapatía, quien recientemente consiguió su boleto a París 2024 en el Maratón de Sevilla, al registrar 2 horas 24 minutos y 53 segundos y ubicarse en el cuarto lugar.

Mentalidad y capacidad

La mentalidad y su capacidad física fueron los dotes que palpó Herrera en su nueva alumna.