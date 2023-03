Alondra Flores Soto

Periódico La Jornada

Viernes 17 de marzo de 2023, p. 7

Sólo la muerte interrumpió en 1974 la amistad de la escritora chiapaneca Rosario Castellanos con el ensayista Raúl Ortiz y Ortiz, quien 40 años después dedicó sus últimos esfuerzos para revisar y hacer anotaciones al intercambio epistolar que sostuvo durante los periodos que ella estuvo fuera de México, primero en Estados Unidos y luego en Israel, donde fue sorprendida por un fatal accidente.

Ese periodo llega a su destino con el libro Cartas encontradas (1966-1974), que publica el Fondo de Cultura Económica (FCE).

Acudir a estos textos que hace medio siglo viajaron por el correo abre una parte personal en la que compartieron el conocimiento y la amistad con mucha gente en común desde que fueron catedráticos y funcionarios en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); los amigos de ella en Israel se volvieron amigos de él al recibirlos en México, se contaban sus viajes, se recomendaban películas y libros, todo el tiempo están hablando, a pesar de la distancia, con mucha familiaridad , relata en entrevista el poeta y editor Ángel Cuevas, quien fue testigo del tramo final de la novedad editorial al ser colaborador cercano de Raúl Ortiz.

La historia de medio centenar de misivas ocurre en una combinación entre Borges, con una biblioteca en la que entras y te pierdes, a la par de un relato de un crimen a lo Poe. El título previsto para el libro era Cartas robadas, pues las originales de Castellanos habían sido sustraídas de la biblioteca de Ortiz. Por fortuna, él había conservado fotocopias bastantes legibles, a partir de las cuales se hizo la transcripción. Después, su sobrina Claudia Vidal Ortiz se encontró en el desván de su casa con copias de las cartas que él le había escrito, pero sólo del periodo en Israel. Las de Estados Unidos siguen extraviadas.