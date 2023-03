▲ Los bailarines de la compañía estadunidense Parsons Dance, fundada en 1985 por el director artístico David Parsons y el diseñador de iluminación Tony Howell Binkley, durante un ensayo antes del estreno en The Joyce Theatre, en Nueva York. En su programa destacan dos estrenos mundiales, Mr. Withers, un nuevo trabajo de Parsons con música de Bill Withers, y The Ride Through, de la coreógrafa Rena Butler, ambientado en un paisaje sonoro del compositor Darryl J. Hoffman. Foto de Afp