Al preguntarle quiénes podrían ser los candidatos de su partido, manifestó: hay muchos, no los vamos a mencionar, pero ustedes conocen, salen en las encuestas, hay muchos y muchas compañeras que tienen toda la capacidad, el conocimiento de la ciudad, que tienen todas las posibilidades .

Yo pregunto: ¿quién quiere regresar al sexenio anterior en la ciudad? Y eso es lo que ellos representan, es su alianza . Precisó que cualquiera de los interesados de Morena en contender por la jefatura de Gobierno darán continuidad al proyecto de construir una ciudad de derechos y que no haya regresiones a la corrupción.

Señaló que la oposición no tiene ninguna posibilidad en la ciudad, pues su problema es que no tienen proyecto, sino regresar al pasado.

Añadió que ella, como jefa de Gobierno, no tiene por qué hablar de los perfiles de los candidatos, aunque, apuntó, debe ser una gente honesta, que garantice que no haya regresiones a la corrupción.

Imagínense, la corrupción inmobiliaria no solamente en la Benito Juárez, sino en otros lados de la ciudad, pues no. Ya lo vivimos en el sexenio pasado; eso, no , dijo, al señalar que será la ciudadanía la que decidirá en su momento, con la encuesta, quién será el candidato de Morena al Gobierno de la Ciudad de México.

Sheinbaum Pardo aseguró que los habitantes de la capital del país lo que quieren es honestidad y continuar con este proyecto de libertades y democracia que tanto ha costado.