El conflicto se tornó muy peligroso por varias razones. Las dos partes creen que pueden ganar en el campo de batalla. Los acuerdos para la cooperación y la seguridad en Europa están hechos añicos. El orden nuclear mundial está roto. Moscú ha amenazado con emplear armas nucleares. Las posibilidades de ello, por escalamiento, accidente o mal entendido se han multiplicado. Rusia suspendió su participación en el Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (New START) que limitaba a mil 700 las cargas nucleares emplazadas. La suspensión del tratado es grave porque ambas potencias tienen más armas nucleares almacenadas que emplazadas, lo que podría incrementar rápidamente las ojivas disponibles y listas para combate (Francois Diaz Maurin, Rusia Suspends New Start , en The Bulletin of Atomic Scientists, 21/2/23).

La paz es deseable y posible. Existen actores relevantes que contribuyen a construirla. Quizá no lo logren en lo inmediato, pero plantean la importancia de frenar el conflicto. Turquía y la ONU lograron un acuerdo exitoso sobre comercio de cereales. El canciller de la República Popular China, Wang Yi, ha sostenido tres reuniones importantes con Dimitri Kuleva, secretario de Relaciones Exteriores de Ucrania, con el presidente Vladimir Putin y con Alexander Lukashenko, presidente de Bielorusia. India también ha hecho un intento de mediación. Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva resistió durante su visita a la Casa Blanca la presión para que América Latina se sume al conflicto, y en contrapunto anunció la promoción de un club de paz. El avance de movimientos progresistas ha convertido a América Latina en un agente que puede hacer importantes contribuciones a la paz. México debe resistir la presión, mantener su tradición en favor del desarme nuclear y seguir sumando fuerzas con los países promotores de un cese al fuego antes de que se incendie Europa.

* Doctor en historia. Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM