Si bien las fábricas de Tesla se distinguen por su sustentabilidad, el ahorro de energía y agua en el ensamble de automóviles y su alimentación de paneles solares, la cuestión ambiental no debe ser perdida de vista. El acuerdo con México incluye el uso exclusivo de agua reciclada para no quitar a Monterrey el vital recurso. Sin embargo, es necesario estar atentos ante cualquier irregularidad y exigir el estricto cumplimiento de las normativas que protegen la naturaleza. Frente a la crisis climática, todo avance económico debe poner el acento en procurar los recursos naturales para las futuras generaciones.

En esa línea, la inversión de Tesla, que abre más posibilidades de cooperación y colaboración internacional, nos presenta algunos retos. En principio, México necesita actualizar la infraestructura e invertir en puentes, autopistas, ferrocarriles, aduanas y energías limpias. Sólo así podremos atraer más inversión en autos eléctricos, que se traduce en un cambio cultural importante en pro del ambiente. Igualmente, el país atraviesa una transformación y modernización del mundo del trabajo: la presencia de esas compañías y proyectos necesita la aceleración de este proceso, pues debemos vigilar que la contratación de trabajadores mexicanos se realice bajo el cumplimiento de todos los derechos laborales y que se respete su libertad para agruparse y formar o pertenecer a un sindicato. Este tema es clave para el éxito de proyectos de esta escala.

Precisamos una defensa y garantía efectiva de los derechos y la dignificación de las personas trabajadoras, así como el seguimiento de los mecanismos nacionales e internacionales de vigilancia y la cooperación de los países involucrados. Uno de los cambios más significativos en nuestra cultura laboral es devolver protagonismo y reconocimiento a la clase trabajadora, lo cual implica comprender que el éxito de una proeza económica no sólo radica en su productividad, sino en la calidad de vida que les produce a sus trabajadores, a sus familias y a la sociedad en general. Definitivamente, los trabajadores mexicanos no están dispuestos a permitir prácticas abusivas e injustas, y para defenderse cuentan con la reciente legislación en la materia. Esta sana práctica cultural, luchar incansablemente por la justicia laboral, debe permanecer más presente que nunca: el crecimiento económico no puede ser en detrimento de nuestra gente.

La llegada de inversiones de esta magnitud al país exige nuestra plena atención al cumplimiento de los derechos laborales y sindicales de la clase trabajadora. No podemos permitir que nuestra competitividad en el mercado laboral internacional venga de la posibilidad de pagar salarios bajos, explotar a los trabajadores y enriquecerse a costa de su gran esfuerzo. Al contrario: nuestro pueblo se distingue por laborar con excelencia, profesionalismo y dignidad. En ese sentido, no sólo tenemos que accionar los mecanismos estatales e internacionales, sino fortalecer el sistema laboral y el sindicalismo auténtico que vele y luche por la justicia y la reivindicación del trabajo. Sólo así los retos que nos presentan inversiones como la de Tesla se convertirán en oportunidades para avanzar y garantizar prosperidad compartida para todos los trabajadores mexicanos.