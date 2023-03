Asegura que con el libro que presentará el próximo lunes busca que la gente conozca de primera mano su historia.

En tanto, en un foro organizado por el círculo cercano al canciller bajo el lema EsConMarcelo, la historiadora Alejandra Moreno Toscano, junto con expertos en áreas de urbanización y desarrollo, llamó a emprender modelos de planeación que contemplen las necesidades actuales de la población.

Tras recordar algunas de las características de construcción que hay en zonas del Centro Histórico, la historiadora expresó que el cuidado que se debe tener con la infraestructura, el subsuelo y la reconstrucción tiene que dar espacio para el disfrute de las familias y los grandes paseos. Pensar en un futuro transformándola como es para sacarle todo el brillo que tiene .

El ex diputado federal Vidal Llerenas, quien moderó el foro, aseguró que aunque los aspirantes no pueden hacer propuestas, no se impide que la población las genere y se recojan para crear una plataforma que coloque temas en la agenda pública.