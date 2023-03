Luego que el Partido Acción Nacional (PAN) reconoció que firmó en 2015 un contrato con una empresa vinculada con el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, se pronunció porque el blanquiazul pierda su registro como partido político para que el país no corra riesgo de tener nuevamente gobernantes criminales .

Con ello, subrayó, le facilita la chamba al INE para demostrar que el PAN es parte de la trama para lavar millones de dólares del narcotráfico que encabezaba García Luna .

Asimismo, expresó: ya hay pruebas suficientes de que el PAN no es más un partido político, sino una organización criminal y debe perder su registro como lo hemos solicitado para que no ponga en riesgo a nuestro país de tener nuevamente gobernantes criminales .

Expuso que el ex presidente Felipe Calderón ahora ya no sólo busca convencernos de que fue el mandatario más despistado de la historia, sino que ahora pretende desacreditar el juicio llevado por la justicia de Estados Unidos , en el que se declaró culpable al ex secretario de Seguridad por recibir sobornos de grupos del crimen organizado.

Por su parte, en redes sociales, Marko Cortés aseveró que dicho contrato fue para asesoría y análisis en procedimientos de recursos humanos.