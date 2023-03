Entrevistado luego de inaugurar el foro Ciencia y tecnología en la sociedad, el cual se lleva por primera vez de manera presencial en México, el canciller también informó que emprenderán una campaña bilateral junto con el gobierno de Estados Unidos para difundir qué es el fentanilo, porque hay mucho desconocimiento de este fármaco, ya que existen drogas que tienen esta sustancia, pero la gente no lo sabe y pueden generar una adicción sin saberlo.

Eso es lo que necesitamos, que no manden ningún arma de Estados Unidos y con eso tendríamos para reducir la violencia en México rapidito y derrotar a todas las organizaciones criminales , aseguró tras insistir en que no quitará el dedo del renglón, porque se necesita bajar el tráfico de estos artefactos mortíferos que elevan la violencia en nuestro país .

Insistió en que en México no se produce está sustancia química, que se importa de Asia y los laboratorios que han encontrado no lo son realmente . Recordó que nuestro país ha incautado seis toneladas y media de fentanilo, lo cual representa que no hayan llegado más de 6 mil millones de pastillas al mercado de Estados Unidos.

Sobre la campaña que se lanzó en Washington en defensa de México tras las declaraciones de legisladores republicanos, el canciller Ebrard dijo que tienen agendadas alrededor de 692 reuniones en toda la Unión Americana para informar lo que México está haciendo en el combate al fentanilo, porque es una ingratitud, por decir lo menos, que algunos representantes populares que están en campaña digan que México no hace nada o no hace lo suficiente , afirmó.

Lo mismo indicó el jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco Álvarez, en una reunión con integrantes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores para América del Norte del Senado, al enfatizar que el gobierno federal está dispuesto a profundizar la cooperación con Estados Unidos en el combate al narcotráfico, pero con respeto y no con ofensas o amenazas.