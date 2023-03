De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 16 de marzo de 2023, p. 3

El subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, Brian Nichols, aseguró que en México sí se produce fentanilo con precursores químicos importados, al responder ayer a una pregunta del senador republicano por Tenesi, Bill Hagerty, durante una audiencia legislativa.

Hagerty: “El presidente López Obrador dijo que México no produce fentanilo. En particular, AMLO dijo ‘aquí no producimos fentanilo’. Esa es una cita directa. Señor Nichols, ¿México produce fentanilo?”