Algo más: “falso, que el gobierno de México protege a los cárteles. En lo que va de la actual administración, el gobierno ha detenido a 68 mil 944 personas involucradas en el presunto trasiego de drogas, 136 por ciento más que en el periodo 2014-2018, de los cuales destaca la detención de 22 líderes, siete de ellos del cártel del Pacífico, incluido Ovidio Guzmán, y seis del cártel Jalisco Nueva Generación.

Al respecto, el presidente López Obrador detalló: es notorio que el fentanilo para droga, para el narcotráfico, se ha estado combatiendo y ha crecido muchísimo el número de decomisos, como nunca. Es importante que se sepa que un kilo de fentanilo equivale a un millón de dosis y se han decomisado seis toneladas en el tiempo que llevamos. Como nunca .

El mandatario subrayó: estamos haciendo mucho en México, pero los políticos republicanos y algunos también demócratas no han hecho nada. No están haciendo su trabajo los legisladores de Estados Unidos. Allá se distribuye esta droga y no se sabe de decomisos y detenciones; ni siquiera hay difusión en los medios informativos del daño que causa el fentanilo en Estados Unidos, pero se les hace fácil culpar a México por politiquería, por hipocresía, y se han atrevido a decir que si nosotros no controlamos la entrada de fentanilo a Estados Unidos van a presentar una iniciativa para que su ejército detenga a los narcotraficantes mexicanos, violando nuestra soberanía, y eso jamás lo vamos a permitir .

Otra raya al tigre: autoridades de Estados Unidos informaron que el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, fue sentenciado a nueve años de prisión por aceptar más de 3.5 millones dólares en sobornos y usarlos para comprar propiedades de manera fraudulenta en ese país . En 2006 fue considerado precandidato del PRI a la Presidencia de la República ( La Jornada, Gustavo Castillo). Así es, mandatario estatal en tiempos de Zedillo y Fox; precandidato con Calderón; presidente municipal de Matamoros y diputado federal con Salinas, y, aunque era un secreto a voces, nadie supo nada (versión oficial).

