Precisión a nota sobre fase actual de codiv

Por error, en la nota titulada “Detectan ‘covid incidental’ en pacientes del Salvador Zubirán”, publicada ayer, omití el nombre del declarante. El doctor Arturo Galindo Fraga, subdirector de Epidemiología Hospitalaria y Control de Calidad de la Atención Médica, dio la información a La Jornada sobre la actual situación de la pandemia en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubiirán.

Ángeles Cruz Martínez, reportera

Denuncia abusos de agencia de autos

Nosotros somos sus abogados , así me dijo el C. Édgar Jassa Alonso Castro, jefe de la Oficina de Defensa del Consumidor (ODEC) Zona Oriente de la Profeco, cuando me llamó, como respuesta a mi carta publicada en este espacio, el pasado mes de enero. Me citó el 7 de febrero para solucionar mi queja por abusos recibidos de la agencia Renault San Ángel. En esa reunión, Profeco no avisó y reprogramaron para el 2 de marzo. Tampoco ese día fue la agencia, pero ya la multaron.

Mientras tanto, a mí no me indemnizan y sigo pagando. Repito: no tengo recursos para pagar un abogado que me defienda de los malos tratos, abusos y discriminaciones de Renault, ni del burocratismo en la ODEC-Oriente.

Georgina Calderón Benavides

Invitación

Encuentro contra el apartheid israelí

Ante la realidad que se vive en Palestina, desde México diversas organizaciones, como Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo de Palestina, Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer, Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, Casa de los Pueblos México, CLETA-UNAM, BDS México, Corsopal y otras, nos sumamos a la semana contra el apartheid israelí, realizando actividades para condenarlo y movilizarnos en su contra. Invitamos a participar en el Primer encuentro universitario popular contra el apartheid en Palestina hoy a las 14 horas, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel del Valle, ubicado en San Lorenzo 290, colonia Del Valle Sur.

Daniela González, Eduardo Correa y Eduardo Rivas López