Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Jueves 16 de marzo de 2023, p. 20

El panorama económico y social de México a corto plazo luce bien, afirma Julio Carranza, quien será el nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

Las cifras de consumo, la demanda de crédito, el flujo de inversión extranjera directa (IED) y el de remesas que llega al país no le abre espacio para ser negativo . Se considera un banquero optimista .

En entrevista con La Jornada, indica que el tema que más inquietud causa en el sector actualmente es la inflación, pero anticipa que para el segundo semestre disminuirá, por lo que la demanda de crédito y la actividad económica repuntarán.

Durante su gestión, apunta, se impulsarán tres aspectos: colocar más crédito, que la banca esté más cerca de las personas y también que los servicios sean más económicos, tanto para los usuarios como para las instituciones.

Hay que tomar la medicina

Carranza es presidente de BanCo-ppel, institución donde tiene una trayectoria de 15 años; también ha estado en Ixe y Banco Azteca. En su opinión, al mexicano no se le atora nada , siempre tiene deseo de crecer y se necesitan instituciones que acompañen su desarrollo y el del país.

–Antes de tomar la presidencia de la ABM ¿qué percepción tiene y que balance hace sobre la situación económica que atraviesa el país?

–Si hacemos un balance con los últimos números que tenemos disponibles sobre la economía de México, el cierre de 2022 fue un buen año para la economía, con crecimiento de 3 por ciento, récord en las remesas, la banca incrementó el crédito 12 por ciento en términos nominales y prestamos 875 mil millones de pesos a las pequeñas y medianas empresas.

“La verdad es que en términos generales el consumo creció, el crédito hipotecario también, en términos generales 2022 fue un muy buen año.

“Ahora existen dos grandes retos: la inflación y las altas tasas de interés, así como la forma en que esto le puede pegar al crecimiento económico del país. Las tasas han crecido consistentemente para tratar de frenar la inflación, pero no es un problema solamente de México, es a nivel mundial, se origina por la pandemia, por el corte en las cadenas de suministro, eso provoca escasez y se incrementan los precios a nivel mundial, México no es la excepción, estamos dentro del paquete.

Soy de los optimistas que piensan que vamos a ver mejores números, vamos a tener un segundo semestre interesante, no sé que tan rápido vayan a bajar las tasas, pero si la inflación se empieza a controlar vamos a ver una caída también en las tasas de interés.

–Es optimista para el segundo semestre, pero ¿y los primeros seis?

–Hay que cuidar la inflación y el gasto, las dos cosas se han hecho bien, ha habido un buen manejo de las finanzas públicas... Pero si te quieres curar hay que tomar la medicina y ésta es controlar el gasto y poner mucha atención a todo el tema relacionado con los precios.

–Llega a la ABM en un momento en que las tasas de interés de los préstamos han subido ¿cómo afrontará estos tiempos el sector?

–Hay algunas tasas que no han subido, la de los créditos a la vivienda se han mantenido abajo de los dos dígitos y eso dice claramente que los bancos están esperando que esto sea una burbuja y que las tasas van a bajar, de lo contrario no se animarían a prestar más bajo de lo que está la tasa del Banco de México a corto plazo, si no tuvieran la confianza de que esto se corregirá no creo que estuvieran prestando a estos niveles.

“Segundo, no se han ajustado las tasas en el mismo nivel que ha crecido la tasa de referencia y esto ha sido con cargo a los bancos, pero también con la idea de no presionar demasiado, para que el crédito no se detenga, que siga fluyendo, eso lo vimos en el primer mes del año, las cifras señalan una desaceleración (del crédito), pero todavía se ve crecimiento.