Samuel Zazueta admitió una carrera en 0.1 innings de labor, antes de que César Vargas (0.1), Gerardo Reyes (1.0) y Jake Sánchez (1.0) bajaran la cortina sin daño para mandar a México a los cuartos de final, como líder del Grupo C, a partir del sábado en el LoanDepot Park, en Miami.

Tras el cotejo, el mánager Benjamín Gil manifestó su sentimiento sobre el logro de haber calificado a México a la siguiente ronda por primera vez en 14 años.

Muy contento de lo que se ha logrado hasta el momento, pero para nada satisfecho. Dimos el primer paso, todavía nos quedan otros tres por dar , dijo, y anotó que desde el vuelo a Miami empezaría a estudiar Puerto Rico, que eliminó 5-2 a República Dominicana.

Confirmó su intención de abrir el sábado con Julio Urías, aunque deberá sostener una conversación con los Dodgers para precisar la cuota de lanzamientos que tendrá permitido el toletero para ese juego, debido al desgaste en plena pretemporada en las Grandes Ligas.

Claro que vamos con todo para ganar, pero no perjudicaremos a una de las más grandes estrellas de nuestro deporte , anotó.

Se siente una felicidad inmensa, todos los fanáticos me hacen feliz cada vez que me aplauden y corean mi nombre , expresó Arozarena. Es bien bonito. Y también mi agradecimiento porque ellos me dieron la oportunidad y confiaron en mí de poder ayudarlos. Estoy muy contento con mi trabajo y con el de todos mis compañeros, que nos encontramos en un excelen-te estado físico y anímico , celebró el pelotero, quien autografió con emoción decenas de gorras y pelotas durante el descanso de la séptima entrada.

Felicitaciones de AMLO