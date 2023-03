Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Jueves 16 de marzo de 2023, p. 35

Una fuga de agua en el ramal Tizayuca-Pachuca, en el estado de México, ocasionó la reducción de 30 por ciento del caudal hacia la Ciudad de México, lo que afectó a 111 colonias de las alcaldías Gustavo A. Madero y 37 de Azcapotzalco.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, explicó que la razón fue el choque de un camión particular ocurrido la noche del martes, el cual dañó un tubo de conducción de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que trae el líquido del ramal de Barrientos, por lo que disminuyó el flujo de entrada.

De acuerdo con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), la fuga fue en una tubería de 52 pulgadas de diámetro, en la que personal del organismo ya realiza trabajos de reparación.

Este ducto surte de agua al tanque Chalmita, que a su vez distribuye el líquido a distintas colonias de las alcaldías Gustavo A. Madero y Azcapotzalco, cuyos habitantes se quejaron del desabasto ayer por la mañana.