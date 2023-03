No habla de un procedimiento que facilite las condiciones, sino de una complejidad mayor a la que tenemos actualmente en la ley. No queremos que se ahorque la posibilidad del suministro de agua a nadie de la ciudad y esta consideración debe ser técnica del Sistema de Aguas. Este dictamen inventa procedimientos que no existen en la ley , aseveró Valentina Batres.

Carlos Cervantes, también de Morena, afirmó que el dictamen de los panistas implicaba hasta un mes en la elaboración del documento de factibilidad hídrica, mientras su compañero de bancada Gerardo Villanueva dijo que no había fundamento para que en una iniciativa que tiene como fin la simplificación administrativa se propongan trámites nuevos que complejizan y retardan lo que queremos facilitar .

A propuesta de Cervantes, la redacción fue modificada para eliminar los requisitos adicionales de los panistas. El dictamen se presentará ante el pleno para su discusión y aprobación.