▲ Desde hace días los habitantes de la zona cuidan que no se saque agua y ayer protestaron ante el alcalde. Foto Alfredo Domínguez

Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Jueves 16 de marzo de 2023, p. 34

El pozo Nuevo Santa Anita permanecerá cerrado por habitantes de las colonias del mismo nombre y Viaducto Piedad, quienes lo ocuparon a fin de no permitir la salida de ninguna pipa más con agua , con capacidad de más de 10 mil litros, hasta que se instale una mesa de diálogo con autoridades del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y de la alcaldía Iztacalco.

Juan Carlos Granados, residente de la colonia Viaducto Piedad desde hace 42 años, aseguró que no se va a permitir la salida de una gota más ni el transporte de los camiones hasta que no exista un acuerdo , pero insistió en que la mesa de diálogo que las autoridades se comprometieron a realizar en los próximos tres días no es para negociar que siga la sobrexplotación criminal del pozo, sino para encontrar métodos de solución a la escasez .

En el segundo día en el que las instalaciones permanecieron resguardadas por los residentes, que realizan guardias nocturnas desde el martes en la esquina de Primera Cerrada Sur 77 y Sur 77, mantienen el acordonamiento con cinta amarilla, mientras colocaron cartulinas en las paredes en las que se lee “No al huachicol del agua”, No más saqueos y Ni una gota más .