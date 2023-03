M

uchas gracias, su excelencia. Pensé que no lograría entrevistarlo.

–Faltaba más, señor periodista. Pero le ruego que me trate sin cumplidos. Soy, apenas, el líder de un gobierno excelente. Si desea, puede llamarme Patas de Pichiche . Me da igual. Encuestas recientes y confiables me dan 90 por ciento de aprobación.

–En efecto. Pero estoy observando a su custodia y… ¿cómo le digo? ¿Tengo garantía para que luego de la entrevista no me trasladen al flamante Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot)?

–¡Descontractúrese, por Dios!… ¡Animo! ¿Qué lo trae por el país más seguro del mundo?

–El Cecot y esas imágenes de seres humanos allí detenidos, que recuerdan a los barcos de esclavos africanos en épocas de la trata.

–A ver… Pongamos las cosas en su lugar: en las imágenes que todo mundo ha visto, no hay esclavos, africanos, ni humanos. Son pandilleros. O sea, entes orgánicos que, morfológicamente, parecen humanos.

–Perdone el atrevimiento, señor presidente. Estoy enterado de las atrocidades cometidas por las pandillas en su país. Sin embargo, cuando usted negoció con ellas… ¿trató a sus jefes como entes o personas con derechos?

–Bueno… empecé mi campaña tratándolos con respeto, y me dieron el voto. Pero luego, ellos rompieron el pacto, y volvieron a cometer atrocidades. Eso originó el Cecot para combatir el terrorismo.

–¿Terrorismo? Creo que ni la ONU ha podido definir el terrorismo. ¿No sería pertinente decir delincuentes del fuero común ?

–Mire usted. En mi época de estudiante le di vueltas al asunto y, desafortunadamente, no pude concluir la carrera. Mi padre, empresario exitoso, me convenció cuán inútil era, en este país, estudiar derecho. Entonces, dejé inconclusa mi tesis y me hice publicista.

–¿En qué versaba su tesis?

–Buena pregunta. Mi tesis se titulaba El derecho penal, oxímoron del derecho constitucional , y aspiraba a refutar las ideas del sicólogo estadunidense Leon Festinger.

–Perdone mi ignorancia…

–Nadie puede saberlo todo. Festinger fue pionero de la llamada disonancia cognitiva , y afirmaba que un hombre de convicciones es un hombre difícil de cambiar . Bueno… yo cambié.

–Entiendo. Eso fue a inicios de 2000, cuando usted simpatizaba con el frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), devenido en partido político… ¿no?

–Así es. Durante años las empresas de publicidad estuvieron a cargo de la propaganda política del FMLN. En 2012, con 31 años, fui elegido alcalde de Nueva Cuscatlán y, en 2015, de la capital, San Salvador. Pero en 2017 el FMLN me expulsó de sus filas, y al año siguiente fundé mi propio partido, Nuevas Ideas…