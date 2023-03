Mireya Cuéllar

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de marzo de 2023, p. 10

Tijuana, BC., Ante el inicio de la reposición del cerco fronterizo en la zona de Playas de Tijuana por parte del gobierno estadunidense, activistas alertaron que implica la cancelación de un punto de encuentro binacional entre familias que no pueden cruzar a uno u otro países, además de acabar con la esencia de amistad del parque ubicado ahí.

Las obras –que iniciaron físicamente ayer– consisten en sustituir una malla ciclónica por barrotes de nueve metros, con el argumento de la administración de Joe Biden de que la que existe actualmente está deteriorada, además de que permitirá reabrir el lugar que ha permanecido cerrado durante tres años, desde el inicio de la pandemia.

Daniel Watman, uno de los activistas, advirtió que al dividir el espacio de esa forma se perderá la esencia que se le dio al crearlo, que es de unión, conexión y amistad, pues un muro de esas características es más propio de una prisión que de un parque, y envía un mensaje de separación y división.

Señaló que lo que se prevé es mayor separación de las familias que acudían a encontrarse, porque no tendrán esa posibilidad, pues al no haber un lugar que se preste al contacto la gente no acude.