Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de marzo de 2023, p. 6

La oposición en el Senado no coincide con la determinación del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, de rechazar las cinco ternas de candidatos a ministros de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y ayer los coordinadores de PAN y MC, Julen Rementería y Clemente Castañeda, pidieron que se busque un acuerdo político y salgan los nombramientos de entre los 15 aspirantes propuestos por la Suprema Corte.

En Morena, donde han surgido posturas encontradas, avanza una propuesta de citar a comparecer dentro de la bancada a los candidatos. Eduardo Ramírez, ex presidente del Senado, señaló que la intención es que expresen cuál es su compromiso con la Constitución, la jurisprudencia y el respeto a la voluntad popular en sus resoluciones, elementos que, a su juicio, cubren la mayoría de los aspirantes.

“Creo que hay perfiles autónomos muy importantes; no todos provienen de tribunales electorales, [como] el doctor Rodrigo Arístides, que contiende por la circunscripción del estado de México, o una distinguida abogada de Oaxaca con orígenes indígenas. Las propuestas son buenas, no me atrevería a decir que responden a los intereses de los magistrados del TEPJF.