El jefe del Ejecutivo federal afirmó que Jacobo Molina, desde el cargo como funcionario clave del instituto, ha tolerado fraudes [electorales], está por eso ahí, completamente antidemocrático, pero pertenece a la camarilla que ha manejado el INE durante mucho tiempo. Y aplaudiéndoles, dándolo como un triunfo, o sea, la primera derrota del plan B. Pues me llena de orgullo el perder así. No se dan cuenta, porque no tienen autoridad moral, lo que les interesa es el dinero y el poder por el poder .

Criticó a quienes se dicen demócratas y resultan ser farsantes, y ejemplificó: “[Vicente] Fox decía: ‘Con Salinitas [Carlos Salinas de Gortari] ni al baño’, y terminó abrazado con Salinitas y manteniendo la misma política, esa donde todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo”.

Ante una pregunta de si podría promover un acuerdo para evitar confrontaciones y polarización en el país, el mandatario dijo que en democracia el debate, la discusión y las diferentes posturas son necesarios, o de lo contrario sería una dictadura.

“Tenemos que aceptar que hay quienes tienen una manera de pensar y de ser, y esto no significa polarización. Hasta debemos celebrar que la gente se manifieste, que los del domingo que marcharon que se les respeten sus derechos de manifestación, a disentir, defender sus causas. En una dictadura no se podría hablar, bueno, imagínense que en una dictadura se permitieran insultos a la autoridad, como se dan todos los días a mi persona y [hoy] no pasa nada […] Está muy bien el debate, porque sostengo que estos farsantes no son demócratas, son empleados de oligarcas.”