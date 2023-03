Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de marzo de 2023, p. 5

El presidente Andrés Manuel López Obrador retó a Felipe Calderón a presentar una denuncia contra la justicia de Estados Unidos por haber juzgado a su ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por cinco delitos vinculados al narcotráfico y el crimen organizado.

Durante la conferencia matutina de ayer, el mandatario dio respuesta a las declaraciones que la víspera hizo Calderón que en una entrevista con medios en España. Afirmó que tiene muchas dudas del veredicto de la justicia estadunidense contra quien fuera su mano derecha en materia de seguridad, y además dijo que es víctima de una persecución política de parte del gobierno mexicano.

Al respecto, el tabasqueño señaló que el ex presidente debe explicar por qué duda de la justicia estadunidense y defiende a su ex colaborador; a la vez que rechazó que su administración lo persiga: ¿Ustedes han visto cuestionamientos en los medios de México e internacionales a Felipe Calderón? Porque a lo mejor yo, como ando en otras cosas no me entero .

Descartó atender la recomendación del PAN, que insiste en que se debe colaborar con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, pues sería una actitud intervencionista , sostuvo.

“Lo juzga (a García Luna) un tribunal de Estados Unidos y dice Calderón: ‘No les creo, no hay pruebas’. Ojalá y pudiese él ayudar y explicar qué es lo que hacía García Luna en su gobierno, por qué considera de que no hay pruebas y que le diera una explicación al pueblo de México, y que además lo defendiera abiertamente, podría hasta presentar una denuncia contra de las autoridades estadunidenses que lo están juzgando.”

Parafraseando un extracto de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, el Presidente retó a Calderón. “El Quijote, bueno, Cervantes decía: ‘Por la dignidad y la libertad se puede arriesgar hasta la vida’. Entonces, cuando uno tiene la seguridad de que se es inocente no se debe de permitir que nadie ponga en entredicho nuestra honestidad, es lo que debe de importar más que ninguna otra cosa, la honestidad”.