Carlos García, Jorge A. Pérez, Raúl Robledo, Javier Santos y René Ramón

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de marzo de 2023, p. 29

De las nueve mujeres reportadas como desaparecidas en Celaya, Guanajuato, autoridades localizaron a Sandra Martínez Cruz, de 31 años; sin embargo, se desconoce el paradero de las seis que se extraviaron el mismo día, así como de la hermana de una de ellas, quien no regresó tras acudir a presentar denuncia.

Una fuente de la Fiscalía General del Estado (FGE) reveló que una de las líneas de investigación que siguen las autoridades es que las mujeres iban con un grupo de hombres que fue interceptado por delincuentes.

Las mujeres no localizadas son Berenice Reséndiz Martínez, de 25 años; Mariana Gutiérrez Guzmán, de 19; Yoselín Daniela Zamorano Macías, de 20; Sandra Daniela Paredes González, de 24; Rosa María Ramírez Ayala, de 42, y Gabriela Barbosa Ruiz, de 48.

Las seis desaparecieron el 7 de marzo entre las comunidades de San José de Guanajuato y Santa Rosa de Lima, en los municipios de Celaya y Villagrán, respectivamente.

La búsqueda de las jóvenes se amplió a un sitio donde la fiscalía halló fosas clandestinas.

Una fuente señaló: Aún no se localiza a las seis mujeres desaparecidas el mismo día, y también se desconoce el paradero de la hermana de una de ellas, pero hasta el momento no hay denuncia . Juana Cecilia Domínguez González, de 27 años, hermana de Sandra Paredes González, salió de su casa y la familia no sabe nada de ella.

Sandra Martínez, cuya desaparición fue reportada el 10 de marzo de 2023 luego de discutir con su pareja, fue localizada en la casa de su padre por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, por lo que el protocolo Alba fue desactivado.

Dejan en prisión a Vera Carrizal

María de los Ángeles Morales Díaz, magistrada de la primera sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, resolvió que continuará su proceso en prisión el ex diputado priísta Juan Antonio Vera Carrizal, encarcelado como presunto responsable de tentativa de feminicidio contra María Elena Ríos Ortiz, saxofonista mixteca.