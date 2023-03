Reuters, Ap y Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de marzo de 2023, p. 18

Los accionistas de los dos bancos estadunidenses recién quebrados, el Silicon Valley Bank (SVB) y el Signature Bank, presentaron demandas colectivas contra ambos grupos financieros y sus altos ejecutivos, mientras las acciones de los bancos regionales se recuperaron el martes tras sufrir pérdidas de dos dígitos en días recientes.

Un funcionario de la Casa Blanca declaró que se sigue de cerca la evolución de First Republic y otros bancos más pequeños, así como cualquier salida de dinero hacia instituciones más grandes.

En tanto, la Reserva Federal (Fed) recibió una lluvia de críticas por no haber detectado los indicios de que el SVB estaba en riesgo.

Los demandantes de SVB acusaron a la entidad ante un tribunal en California de no divulgar los riesgos que los aumentos de las tasas de interés planteaban a sus negocios. En tanto, los accionistas de Signature señalaron al grupo financiero ante un tribunal de Brooklyn de proclamar de forma fraudulenta su solidez financiera apenas tres días antes de ser embargado por un regulador estatal.

La Reserva Federal es blanco de críticas

El mismo día, el nuevo director del Silicon Valley Bridge Bank–entidad creada por los reguladores federales de Estados Unidos tras la quiebra del intervenido SVB–, Tim Mayopoulos, instó a los clientes que retiraron sus depósitos a regresar con su dinero para que el banco pueda recuperarse.

Por su parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) están investigando el colapso de SVB.

Según The Wall Street Journal, también se están examinando las ventas de acciones que los ejecutivos de SVB Financial hicieron días antes de la quiebra del banco. Sin embargo, es posible que las pesquisas no conduzcan a cargos o acusaciones de irregularidades, apuntó.