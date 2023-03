▲ Saúl Álvarez expondrá los títulos supermedios del CMB y la FIB el 6 de mayo en el estadio Akron, casa de las Chivas, ante el británico John Ryder, quien viene de ganar el cetro vacante de la OMB. El boxeador tapatío se operó en octubre la muñeca izquierda y dijo que ya practica con sparrings, la idea es agarrarle confianza a la mano . Tras 12 años de no boxear en México, el Canelo celebró: Estoy muy contento y orgulloso de volver con la gente que me apoyó al inicio, con los que no pueden ir a Estados Unidos. Estoy feliz de pelear en Jalisco . Foto Arturo Campos Cedillo, con información de Juan Carlos G. Partida, corresponsal