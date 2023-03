U

n año antes del asalto al cuartel Madera, en Chihuahua, el dirigente magisterial Othón Salazar y otros maestros trataron de dar vida a una guerrilla de orientación socialista. No estaban solos, los acompañaron en el sueño los sobrevivientes del movimiento jaramillista, núcleos obreros del maoísta Frente Obrero Comunista Mexicano, dirigidos por el abogado Juan Ortega Arenas, además de médicos, abogados, estudiantes e intelectuales.

En 1964 nadie me quitaba de la cabeza que el momento táctico para México era el movimiento de guerrillas. Llevé médico, enfermera, municiones, armas. Quince días estuvimos de práctica en una comunidad que se llama Jaulillas, cerca de Tehuitzingo, Puebla; la influencia que la revolución cubana tenía sobre un grupo de nosotros, y sobre mí especialmente, era muy grande. Me parecía, con un convencimiento completo, que no había para México otra salida que no fuera el movimiento de guerrillas , contó Othón Salazar a Amparo Ruiz del Castillo.

Uno de los participantes de ese proyecto político-militar era un joven estudiante de antropología, que acababa de abandonar sus estudios de economía, abrumado por las clases de contabilidad: Gilberto López y Rivas. Militante de la Juventud Comunista, de la que se hace expulsar por desviaciones pequeñoburguesas , dedicó parte de su tiempo a la preparación en defensa personal, estudiar la táctica de guerrilla, adiestrarse en el manejo de armas, y a aprender a elaborar granadas de fabricación casera de dudosa eficacia.

La nueva organización no chocó militarmente con el gobierno, aunque tuvo bajas y presos en el ámbito regional. Testimonios dicen que no tenía nombre, otros la identifican como Movimiento 23 de Mayo. Estudiaban las contraguerrillas en Malasia y de los franceses en Argelia. La guerra de guerrillas, del Che, se convirtió en su Biblia. Analizaban las condiciones para establecer un foco guerrillero y la posibilidad de una guerrilla itinerante. A su interior, Gilberto atendió células obreras en barrios alrededor de la Cervecería Modelo y en la fábrica de estufas Acros, colectó fármacos y colaboró con los jaramillistas, apoyando al mayor Félix Serdán, alias Rogelio, en el trabajo conspirativo.

En su niñez, López y Rivas habitó una precaria vivienda en Santa María la Ribera, en la Ciudad de México. Luego vivió en Veracruz, donde supo de la invasión estadunidense al puerto, a través de Luz María Llorente viuda de Posadas, su maestra de cuarto a sexto de primaria. Ella había vivido bajo la ocupación yanqui. Los estadunidenses me causaban asco, la única experiencia que tenía y que deseaba, es que se fueran , le dijo a Gilberto. Así que el antimperialismo se le marcó a ras de piel desde pequeño. Su tesis de doctorado en la Universidad de Utah, luego publicada como libro en español en 1976, se llamó La guerra del 47 y la resistencia popular a la ocupación.