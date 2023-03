Emir Olivares, Alonso Urrutia y Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Martes 14 de marzo de 2023, p. 11

Se va a castigar a los defraudadores de Segalmex , aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer en su conferencia. Al responder sobre las órdenes de aprehensión que la semana pasada obtuvo la Fiscalía General de la República (FGR) contra 22 personas vinculadas a los desvíos de recursos en ese organismo, como parte de un expediente que investiga la compra simulada de más de 7 mil toneladas de azúcar, el mandatario federal se refirió al caso y garantizó que no habrá impunidad.

Presentamos la denuncia, hay ocho detenidos y otras órdenes de aprehensión. Y es lo mismo, no hay impunidad, no somos iguales a los anteriores presidentes del periodo neoliberal, no somos iguales. No permitimos a nadie que se robe el dinero, que abuse de su cargo .

En el caso Segalmex, La Jornada dio a conocer en exclusiva que la FGR inició casi 30 carpetas de investigación por desvíos de recursos que ascendían a más de 10 mil millones de pesos durante 2019 y 2020, cuando la instancia estuvo bajo la dirección de Ignacio Ovalle.

Las 22 órdenes de aprehensión emitidas la semana pasada se basan en acusaciones contra ex funcionarios de Segalmex y directivos de la empresa Servicios Integrales Carregín, y se emiten por la presunción de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.

El jefe del Ejecutivo afirmó que sus adversarios “andan buscando que nosotros actuemos mal en este caso; por ejemplo, que no presentemos las denuncias o digamos, como ellos piensan en sus mentes retorcidas: ‘A esos no los tocas’. Ni que fuera el INE: ‘El INE no se toca’, ‘Calderón no se toca’, ‘García Luna no se toca’, ‘La DEA no se toca’”, ironizó.