Jueces al servicio de otros intereses

Consideró que, en muchos casos, los jueces están al servicio de otros intereses o son deshumanizados en su desempeño, no son sensibles, no le tienen amor al pueblo, son de corazón duro y son indiferentes al dolor humano, insensibles, por eso no deberían de estar ahí . Incluso criticó que los ministros de la Suprema Corte de Justicia llegaron a ganar hasta 500 mil o 600 mil pesos, el que se atreve a cobrar esa cantidad de dinero en un país con tanta pobreza es un deshonesto y no puede estar impartiendo justicia, no puede ser servidor público .

Informó que se han estado haciendo trámites con el Poder Judicial, pero en algunos casos no hay sentencia, en otros casos son acusados de otros delitos y nos han estado dificultando la libertad de estos dirigentes y campesinos que son inocentes, que deberían estar libres.