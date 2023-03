Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Martes 14 de marzo de 2023, p. 6

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminó de la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) el requisito de no estar sujeto a juicio penal para poder ingresar a trabajar en esta dependencia, esto al aplicar un criterio reiterado en múltiples ocasiones por el máximo tribunal que señala que este tipo de prohibiciones suponen imponer un castigo a alguien que no ha sido sentenciado por un juez.

Incorporar este requisito es contemplar una medida fuera del proceso penal, que supone tratar como culpable a una persona cuya responsabilidad penal aún no ha sido establecida en una sentencia definitiva , explicó la ministra Margarita Ríos Farjat, ponente en este asunto.