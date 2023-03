Esos electores creen que los republicanos ofrecen más financiamiento para tales agencias, pero es un caso concentrado en ciertos lugares, detalló Camarillo, quien rechazó versiones que considera exageradas sobre un giro del voto latino.

Cómo buscar preferencias

Sobre el efecto que puede tener un llamado como el del presidente mexicano, Camarillo resaltó que los latinos no incluyen la relación con México o la migración entre los temas más prioritarios. Esos siempre son el empleo, la economía y la educación .

Agregó que si el votante está desempleado o no gana lo suficiente para mantener a su familia, eso es lo más urgente. El siguiente tema de importancia es la educación, porque entienden que es nuestra escalera a una vida mejor para la próxima generación .

Pero eso no implica que la política hacia México no sea importante, advirtió Camarillo, pues es un asunto del que se habla en los hogares. También supone que la apelación del presidente podría convencer a los mexicanos que se han naturalizado a que se empadronen y voten en Estados Unidos.

Explicó que hay muchos que no se han naturalizado o no se han empadronado porque no desean ser desleales a su país de origen o no quieren perder su derecho al voto en México.

Por tanto, espera que López Obrador podría instarlos a empadronarse y sufragar en Estados Unidos y asegurarles que también podrán continuar votando en México.

Poco entendido

Camarillo destacó que el voto latino es poco entendido por ambos partidos y también por otros países.

Puso de ejemplo que, en los comicios de 2020, sin el voto latino en los dos estados claves que determinaron el resultado nacional, Georgia y Arizona, hoy día Trump sería presidente y el Senado sería controlado por republicanos .

Por tanto, advirtió que los demócratas deberían reconocer esa fuerza electoral y no tomarla como garantizada. La falta de promoción de reformas migratorias, entre otros asuntos de su agenda, podría llevar a un voto de castigo , no a favor de otro partido, sino sólo a no presentarse a las urnas.

El empadronamiento de latinos crece de manera sorprendente en varias partes del país, incluso Texas, Arizona y California. Esto es parte de un ya basta ante los ataques políticos contra ese sector, consideró.

El objetivo es que el electorado empadronado latino crezca en 2 millones cada cuatro años. Camarillo recordó que un tercio de la población latina es demasiado joven para poder sufragar, pero que entre 800 mil a un millón de jóvenes alcanzan la edad para votar cada año en este país, ampliando el potencial de lo que ya es una fuerza política clave para el futuro de Estados Unidos.