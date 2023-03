▲ Cajero automático afuera de una sucursal del First Republic Bank, en Manhattan Beach, California, cuyas acciones registraron ayer un desplome estrepitoso. Foto Afp

C

omo en la burbuja inmobiliaria en 2006-2007 y el desplome bancario de 2008-2009, cuando las instituciones financieras cayeron como fichas de dominó, ahora ese mundillo estadunidense no sólo se tambalea, sino que, tarde que temprano, arrastrará a la comunidad de naciones, porque las presuntas autoridades sectoriales –allá, aquí y acullá– sólo fingen supervisar, regular y controlar los excesos de los voraces barones del dinero e intervienen cuando ya no hay mucho qué hacer, salvo para abrir las arcas públicas para rescatar a los privados.

Una vez más, en la economía de casino impuesta por Estados Unidos, el costo de este nuevo desplome bancario se factura a los contribuyentes y a los ahorradores, porque de cada crisis, de cada escándalo financiero, los únicos que salen impunes y fortalecidos son, precisamente, los barones. En puerta está otro Fobaproa, pero en inglés.

La Jornada lo reseñó así: el anuncio de las autoridades financieras estadunidenses el domingo, asegurando que los depositantes de los quebrados Silicon Valley Bank (SVB) y de Signature Bank tendrán su dinero a salvo se hizo buscando calmar a los mercados financieros, pero aun así ayer siguió la incertidumbre en el sector con amplias caídas en las acciones de otros bancos, mientras los inversionistas se replantearon las perspectivas de las tasas de interés en Estados Unidos y se desencadenó la mayor avalancha de bonos desde al menos 2008 .

La primera ficha en caer, días atrás, fue el SVB; le siguió el Signature Bank, y ayer las acciones de First Republic Bank se desplomaron, porque las noticias del domingo sobre un nuevo financiamiento no lograron apaciguar los temores de los inversionistas al contagio en el sector bancario . Los títulos de esa institución 62 por ciento en una sola jornada y descontado. El sábado anterior Reuters había reportado filas afuera de una sucursal del First en California, con clientes preocupados que querían retirar sus fondos .