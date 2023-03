Mónica Camacho

La Jornada de Oriente

Periódico La Jornada

Martes 14 de marzo de 2023, p. 30

Puebla, Pue., Los dos principales aspirantes a la gubernatura de Puebla por el partido Morena, el senador Alejandro Armenta Mier y el diputado federal Ignacio Mier Velazco, encabezan una confrontación mediática que el año pasado escaló a una denuncia penal, situación enmarcada por los nexos familiares y políticos que comparten.

Armenta y Mier son primos, originarios de la región Mixteca del estado. Sus trayectorias son similares, puesto que construyeron los cimientos de su carrera política en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que presidieron en el estado en las peores derrotas electorales que sufrió el tricolor.

A Ignacio Mier le tocó encabezar al PRI cuando éste perdió por primera vez la alcaldía de la ciudad de Puebla en la elección de 1995.

La derrota para Alejandro Armenta llegó en 2010, 14 años después del descalabro en la capital del estado, ya que el tricolor no logró retener la gubernatura ni la mayoría en el Congreso y desde entonces no ha sido capaz de recuperar ni una ni otra.

A ocho meses de que se inicie el proceso electoral local para suceder al morenista Sergio Salomón Céspedes Peregrina, la fuerza de Mier radica en su cercanía con el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández.

El diputado federal cuenta con el apoyo del ex alcalde de la capital y ex rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), el priísta Enrique Doger Guerrero, a quien acompañó en su administración municipal (2005-2008) como secretario general del ayuntamiento.

Además, el coordinador de la bancada mayoritaria de Morena en la cámara baja es cercano al director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y ex gobernador de Puebla Manuel Bartlett Díaz.

Por su parte, Armenta es presidente del Senado de la República, posición que debe al líder de su grupo parlamentario, Ricardo Monreal Ávila, de quien ha buscado desmarcarse desde finales del año pasado para acercarse a Claudia Sheinbaum Pardo, jefa del Gobierno de la Ciudad de México y la mejor posicionada en las encuestas para abanderar a Morena en la contienda presidencial de 2024.

En el ámbito local, el senador ha logrado reunir a un numeroso grupo de ex presidentes municipales, ex diputados y ex dirigentes priístas que se encargan de promoverlo en el estado.

Las diferencias entre Alejandro Armenta e Ignacio Mier datan de su etapa de priístas, ya que formaron parte de dos grupos políticos que se confrontaron en 2010 por la renovación del Poder Ejecutivo local: uno lo encabezó el entonces gobernador Mario Marín Torres, y el otro, Enrique Doger, quien se desempeñaba en ese momento como edil de Puebla.

Armenta era marinista y como tal trabajó por que la candidatura del tricolor quedara en manos de un integrante de ese equipo; él mismo buscó la nominación sin conseguirla, ya que le fue entregada a otro incondicional de Mario Marín: Javier López Zavala, actualmente en prisión, acusado del feminicidio de la activista Cecilia Monzón Pérez, cometido el 21 de mayo de 2022.