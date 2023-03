Asistencia plural

Directores como Salvador Garcini, productores como Rebeca Moreno y Morris Gilbert, actores y actrices como Felio Eliel y Elia Domenzain, la poeta Aura María Vidales y acomodadoras de dicho teatro, pero sobre todo personas aficionadas a las tablas de distintas generaciones, y en particular al trabajo del maestro, subieron al escenario para despedir con enorme cariño al gran actor, cuyo espíritu se hizo presente.

López Tarso vive en este teatro que él inauguró , era un hombre noble, humilde y sencillo , “por primera vez mí mamá me llevó al teatro al ver la obra Doce hombres en pugna, donde actuaba don Ignacio; gracias a él me enamore del teatro”, “siendo pequeño, en mis cumpleaños, le pedía a mi madre me comprara un pollo rostizado, para comérmelo yo solito, en memoria de la película Macario”, nosotras, como acomodadoras, aprendimos mucho de él, nos hacía reír y nos hacía sentir como en familia , su presencia nos motivaba, pues si a su edad trabajaba y actuaba, nosotras, más jóvenes, también podemos , expresaron algunos de los asistentes al recinto.

De igual forma, su público reconoció el compromiso y ética que siempre mostró López Tarso.

Era muy meticuloso en su discurso verbal, aprendí mucho en cada conversación e indicación , dijo Karen, quien trabajaba con él en sus carpetas artísticas.

Su figura es legendaria. No se conformaba con estudiar el libreto; igual compartía material histórico del personaje en cuestión; su ejemplo permeaba todo. Él no sólo se paraba sobre el escenario: era el escenario el que se ponía a sus pies , destacó Rebeca Moreno.