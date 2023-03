Reuters, Afp y Ap

Periódico La Jornada

Martes 14 de marzo de 2023, p. 18

Nueva York., Las acciones bancarias en Estados Unidos se desplomaron por las preocupaciones sobre lo que se avecina tras las quiebras del Silicon Valley Bank (SVB) y el Signature Bank –la segunda y la tercera más grandes en la historia de ese país–, pese a que las autoridades financieras anunciaron medidas extraordinarias para respaldar a los ahorradores y a que el presidente Joe Biden intentó contener los temores con un discurso.

Tras la caída del SVB, las acciones de First Republic Bank –un banco privado y empresa de administración de patrimonio– se hundieron 62 por ciento, ya que un financiamiento recién obtenido el domingo de la Reserva Federal (Fed) y JPMorgan Chase no logró apaciguar los temores de los inversionistas al contagio en el sector bancario.

La liquidez total disponible y no utilizada para financiar operaciones es ahora de más de 70 mil millones de dólares , reportó apenas el domingo el First en un comunicado. No obstante, el verdadero problema para el sector es que hay una crisis de confianza en la adherencia de los depósitos y cuando eso se disloca, las cosas pueden moverse muy rápidamente , dijo Christopher McGratty, del banco de inversión KBW.

También las acciones de los prestamistas regionales se vieron afectadas. Las de Western Alliance cerraron con un retroceso de 47 por ciento, pero durante la sesión llegaron a desplomarse hasta 82 por ciento, mientras las de Pacific Western se replegaron 21 por ciento, luego de haberse hundido en hasta 52 por ciento.

Durante la sesión dichas instituciones financieras vieron interrumpida su cotización en la bolsa en varias ocasiones debido a la volatilidad. Los títulos de la multinacional de servicios financieros Charles Schwab cayeron 12 por ciento. En menor medida, las grandes instituciones bancarias estadunidenses también enfrentaron pérdidas; el Bank of America cedió 5.8 por ciento; Citigroup, 7.5 por ciento, y Wells Fargo, 7.1 por ciento.