Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 14 de marzo de 2023, p. a11

La sonrisa no dejaba duda de su satisfacción. El desvelo valió la pena para que un apasionado del beisbol, el presidente Andrés Manuel López Obrador, disfrutara del aplastante triunfo de la novena mexicana sobre Estados Unidos (11-5) en su segundo juego del Clásico Mundial de Beisbol.

En un nuevo episodio de la sección deportiva en la mañanera, ayer el mandatario destacó la actuación del equipo nacional, sobre todo porque los comandados por el mánager Benjamín Gil se sobrepusieron a la derrota de un día antes contra Colombia (5-4). Lograron imponerse a las estrellas estadunidenses de las Grandes Ligas, entre ellos Mookie Betts (Dodgers), quien firmó un contrato con la escuadra de Los Ángeles de 365 millones de dólares por 12 años.

No es cualquier cosa detener, mojarles la pólvora a esos cañoneros de Estados Unidos, mis respetos para ellos. Pero fueron superiores los mexicanos, mucho mejor, batearon bien, no se achicopalaron .

Su pasión por este juego, casi al nivel de la de servir al pueblo que, aseguró, es la primordial, es tan grande que por varias entradas siguió las acciones de pie, luego de regresar de su gira por el sureste para verificar los avances del Tren Maya.

¿Saben por qué me di cuen-ta que es mi pasión el beisbol? Resulta que ponemos la televisión, y estoy parado, ¡estoy parado! Y me aviento así, como tres, cuatro entradas, no me podía sentar. ¡Estaba involucrado completamente, metido, embarrado ahí!

Las actuaciones a la ofensiva del primera base nacional, Joey Meneses (Nacionales de Washington), oriundo de Culiacán, Sinaloa, y del pelotero cubano nacionalizado mexicano, Randy Arozarena (Rays de Tampa Bay), merecieron la atención del mandatario. El primero conectó dos jonrones y remolcó cinco carreras, mientras el segundo pegó dos dobletes.

En la pantalla del salón Tesorería de Palacio Nacional de pronto se proyectaron los episodios que, a consideración del tabasqueño, fueron los más destacados del partido.

En ese instante López Obrador se relajó sobre el atril y volvió a disfrutar el espectáculo de los peloteros tricolor. ¡Miren eso, ese es Meneses! , exclamó señalando la pantalla cuando se repetía el primer cuadrangular del sinaloense. Después, se vio uno de los imparables de Arozarena, quien festejó con su habitual gesto de brazos cruzados sobre el pecho, a lo que el mandatario respondió con una gran sonrisa.

Lucieron como caballos