En una de sus principales novelas, El grito silencioso (1967), aparentemente narra una revuelta fracasada, pero aborda las relaciones de las personas entre sí en un mundo confuso en el que conocimientos, pasiones, sueños, ambiciones y actitudes se funden unos con otros , interpretó la Academia Sueca al otorgarle su distinción.

En Notas de Hiroshima (1965) reunió testimonios de víctimas del 6 de agosto de 1945 y en Notas de Okinawa (1970) se centra en el destino del archipiélago periférico de Japón, que fue devuelto por Estados Unidos hasta 1972. Como resultado, fue acusado de difamación por recordar en este ensayo que muchos civiles fueron empujados al suicidio por los militares japoneses durante la batalla de Okinawa en 1945. El escritor ganó el juicio.

Ōe vivió por unos meses en México en la década de los años 70, como profesor visitante en El Colegio de México, destacó la embajada de nuestro país en Japón en su cuenta de Twitter.

El autor fue cofundador de una organización civil defensora del mantenimiento del artículo 9 de la Constitución aprobada tras el final de la guerra, que defiende el carácter pacifista de Japón, y que el gobierno de su país intentó modificar.

En la tribuna que le brindó el Premio Nobel, recordó que borrar de la Constitución el principio de la paz eterna no será más que un acto de traición contra los pueblos de Asia y las víctimas de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. No me resulta difícil, como escritor, imaginar cuál sería el resultado de esa traición .

Concluyó entonces: “Deseo que mi tarea de novelista permita tanto a quienes se expresan con palabras como a sus lectores recuperarse de sus sufrimientos y de los sufrimientos de su tiempo, y curar sus almas de las heridas.

He dicho que estoy dividido entre los polos opuestos de la ambigüedad característica de los japoneses. Me he esforzado por curarme y restaurarme de esos dolores y heridas por medio de la literatura. También me he esforzado en rezar por la curación y recuperación de mis compatriotas japoneses.

En sus últimos años, Kenzaburo Ōe encabezaba un movimiento que exige un abandono del uso de la energía nuclear tras el accidente en la central de Fukushima, a consecuencia del terremoto y el tsunami que azotaron al país el 11 de marzo de 2011.