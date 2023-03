Viví las tragedias de mis compañeros de escuela o vecinos que, al no tener acceso a una dedicación positiva del tiempo libre, se encaminaron hacia la delincuencia. En barrios bravos como en el que nací, y del que estoy sumamente orgulloso, los espacios deportivos, como el Guelatao, realmente son un escenario donde se transforman vidas; ahí teníamos el deporte, aprendimos la disciplina, respetar las reglas para encaminarnos a una meta que en nuestro caso fue cumplir un sueño olímpico , dijo Daniel.

“Nací en la colonia Guerrero, crecí en los barrios de Tepito y la Lagunilla, y desde que tengo uso de razón estuve involucrado con el tema, con las máscaras y todo lo que se refiere a ese deporte espectáculo que me marcó de manera natural, porque mi papá, al ser luchador profesional, me dio la pauta para ver a sus colegas como algo natural.

En entrevista con La Jornada, la mirada de Daniel se llena de orgullo al hablar del legado de su padre, que él mismo ha honrado no sólo al convertirse en subcampeón olímpico al conseguir medalla de plata en lucha grecorromana en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, sino al cumplir, años más tarde, su sueño de ser luchador profesional enmascarado, con el nombre de Siglo XXI.

Bobby Bonales (1917-1994) no necesitó máscara para consagrarse como una de las grandes leyendas de la lucha libre en el país. Fue uno de los gladiadores que integraron los carteles inaugurales de las arenas Coliseo y México hace 90 años, cuando ese deporte irrumpió en el imaginario nacional; sobre todo, su nombre estremece a expertos aficionados y a todo aquel que se entera de que un día logró la hazaña de vencer al Santo.

Entre los recuerdos de su infancia al lado de Bobby Bonales, añade que en dos ocasiones su padre perdió la cabellera. “Era técnico, pero cuando luchaba con Santo tenía que ser rudo, pues fue su antagonista en muchas ocasiones, pero sólo en el ring. En la vida real fueron grandes amigos, al igual que Blue Demon, Cavernario Galindo y toda una gama de famosos en ese México de antaño, porque acababa de aparecer la televisión y se transmitían las luchas por los canales de Televicentro; en las vecindades, las personas pagaban 20 centavos para ver las luchas en casa de algún vecino, me contaba mi papá.

“Al negocio de mis padres, que eran radiotécnicos, en la colonia Santa María la Ribera, primero y luego en la Guerrero, llegaban un sinfín de luchadores para que les arreglara su radio o su televisor, sin máscara, claro. Así fui haciendo amistad también con los hijos del Santo y Blue Demon, entre otros.”

–¿Por qué no usó máscara tu papá?

–Se sabía guapo y en las arenas atraía mucho al público femenino; los promotores le decían que vendía más por su físico, por eso nunca quiso tapar su rostro. Además, nunca usó capa, siempre bata, más elegante. Le daba orgullo subir bronceado al ring, con buen físico. Se iba a broncear a Acapulco o a Veracruz; era muy cuidadoso de su apariencia. Desplegaba totalmente su vanidad.

“Asumió ese nombre de luchador porque un promotor muy querido por todos, Adolfo Bonales, a quien le decían El Patrón, fue una figura paterna para él. Adolfo los llevaba a luchar mucho a Texas, allá le decían a mi padre Bob, entonces se comenzó a llamar Bobby Bonales. Mi abuelo, Daniel Aceves Cano, era de La Piedad, Michoacán, por eso ubicaban a Bobby como originario de ese lugar y lo conocieron también como La Maravilla Moreliana, aunque nunca supimos dónde nació, no tuvo acta de nacimiento hasta que necesitó viajar a Estados Unidos.

“Amó profundamente su profesión; entrenaba todos los días. Me tocó presenciar la parte final de su carrera; aún atesoro los trofeos que ganó. Él inventó el movimiento llamado ‘tope suicida’, en el que el luchador se impulsa con las cuerdas del ring para lanzarse fuera de este, golpeando a su oponente con un cabezazo, enfatizando el estilo de alto vuelo.

“En 1962, debutó en cine, interpretándose a sí mismo en la película Santo contra las mujeres vampiro. Se retiró de la competencia activa a mediados de los años 60, y se centró en el entrenamiento. Es un orgullo tener toda esa historia en el ADN. No me arrepiento de haber subido también a los rings de lucha libre, aunque comencé a edad madura, pero estuve tres años luchando y me di ese gusto de sentir la adrenalina de volar”, concluyó Daniel Aceves, hijo de Bobby Bonales.