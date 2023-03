E

l lunes pasado mencioné aquí los problemas que tendremos por la escasez de lluvias, el aumento de temperatura y la sequía. Y cómo algunos embalses claves para dotar de agua a los hogares y las actividades económicas estaban muy por debajo de su nivel. Es el caso del Sistema Cutzamala, integrado por los de El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria, que proporcionan parte del líquido que se consume en la Ciudad de México y su área conurbada. No era la mía una advertencia exagerada, pues la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum anunció después que viviremos una sequía muy severa en marzo, abril y mayo por falta de lluvias. Y que se suma a la de los tres últimos años. La Ciudad de México recibirá 24 por ciento menos agua del Cutzamala, en comparación con 2019. Entonces fueron 10.5 metros cúbicos por segundo. Ahora apenas ocho. Con el agravante de que los embalses del Cutzamala están a la mitad de su capacidad de almacenamiento. Igual los pozos y el Sistema Lerma.

Las alcaldías más afectadas son las que siempre tienen problema de abasto: Iztapalapa, Tlalpan, Iztacalco, Venustiano Carranza, Coyoacán. También las otras 11 en menor grado. Y para enfrentar la situación, las autoridades anunciaron una estrategia para maximizar las fuentes de abasto, ahorrar agua, distribuirla equitativamente a través de 600 pipas donde no llega por la red, y una mejor coordinación entre los gobiernos de la metrópoli. Además, construirán una planta de bombeo en el Sistema Lerma, se reforzará la atención a pozos y plantas potabilizadoras para beneficiar a más de 4 millones de habitantes. Cabe señalar que el sector industrial cuenta con sus propio sistema de abasto vía pozos concesionados por la Comisión Nacional del Agua. La mandataria anunció que se buscará que la industria ceda parte del líquido que extrae, en beneficio de la población.

El problema de no contar con agua suficiente y de buena calidad en los hogares data de sexenios anteriores. En cada uno se prometió resolverlo. Todo queda en promesa. Así, el líquido lo acaparan poderosos intereses económicos y las clases sociales más favorecidas por la fortuna. En cambio, son los grupos con menos ingresos los que más dinero gastan en proveerse del líquido cuando no les llega por la red pública. Y la que sí, no es apta para beber ni cocinar. Se ven obligadas a comprarla en garrafones, un próspero negocio. Un bien público convertido en mercancía.