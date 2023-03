Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Lunes 13 de marzo de 2023, p. 8

Unas mil personas, que aseguraron ser ex militares, acompañados de sus familias y simpatizantes, marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México en solidaridad con los cuatro soldados presos por su presunta participación en el asesinato de cinco civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en una manifestación que fue convocada en redes sociales sin que ningún grupo formal se identificara como su organizador.

Vestidos con alguna prenda verde olivo o imitaciones de uniformes oficiales, los manifestantes marchan coreando consignas como: soldados unidos jamás serán vencidos , justicia, justicia, justicia , soldado, amigo, el pueblo está contigo y la tropa no se toca .

Antes de partir del Ángel, un hombre que se identificó como Rosalío López y dijo ser ex subteniente, afirmó que las fuerzas armadas necesitan más apoyo para combatir a la delincuencia, sostuvo que el caso de Nuevo Laredo es un ejemplo de las injusticias que viven y criticó el papel de los organismos de defensa de los derechos humanos.

Se nos capacitó para la guerra, no para tareas de seguridad pública o labores sociales. Dales su peine, dales unas tijeras para que vayan a cortar cabello, no les des armas , afirmó.

Entre el contingente, que incluía a un trompeta menor de edad, no se observó a nadie con uniforme ni insignias oficiales.