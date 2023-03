En la Cuenta financiera destacan los flujos de inversión directa de extranjeros en México (pasivos) por 38.6 mil mdd y de mexicanos en el exterior (activos) por 16.1 mil mdd, cuya diferencia fue un saldo neto de ingreso de recursos foráneos por 22.4 mil mdd (Gráfico 1).

Esta salida de capital mexicano a inversión directa (en capital de empresas o en fondos de inversión) en el extranjero por 16.1 mil m sumada a la salida para inversión financiera por 7.0 mil m, da una salida total de 23.1 mil mdd en 2022 (Gráfico 6).

Al contrario, tras dos años de sana disminución de la tenencia de valores gubernamentales internos por no residentes, desde un elevado monto de 120.5 mil mdd en 2019 a 81.6 mil m en 2021, en 2022 repuntó a 83.1 mil m por las altas tasas de interés con que el Banco de México beneficia al capital, encarece la deuda y no controla la inflación que es de poca oferta y no de exceso de demanda (Gráfico 7).

