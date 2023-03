Y

a me urgía presentar a ustedes la nueva, la inaugural sección de la columneta a la que denominaremos numeralia , expresión latina que significa conjunto de datos estadísticos . Estudio de los números, las cosas y conceptos. También, difusión, de manera clara y sencilla, de información básica .

Desde mi adolescencia, me costó trabajo, en mis precarias pláticas, relatos y descripciones dimensionar lo que deseaba comunicar. No sabía diferenciar cuánto era tanto y cuánto tantito. Siempre me costaba trabajo darle a la palabra madre un significado preciso, pues me confundían los empleos abiertamente contradictorios que a ese (venerable) vocablo se otorgaban, como para describir lo peor (o pior, superlativo), por ejemplo: este libro, película o mole verde está del carajo, ¡vale madres! (en plural, más superlativo). O para adjetivar lo mejor: esta carrocería, pachanga, etcétera, está ¡de poca madre! Aunque la madre fuera calificada en singular, se entendía que era lo máximo alcanzable. Se comprenderá que, ante esta dialéctica utilización del sagrado sustantivo, no queda otro recurso que acudir al probado sistema de usos y costumbres.

Más adelante, para hacerme entender mejor, se me ocurrió aprovechar los conocimientos que la gente ha venido acumulando sobre los más diversos aspectos de su vida y, por medio de referencias a ellos (con sus semejanzas o diferencias), provocar comparaciones (los estudiosos llaman marcos de referencia), que permitan una mejor aproximación a la realidad que se pretende trasmitir. Así, toda persona podrá, con mayor claridad y certeza, entender o imaginar aquello que se le intenta comunicar.