Nosotros no admitimos injerencia de ningún Estado. Bolivia tiene una definición en cuanto a la industrialización de los recursos naturales. Y aquí no hay consulta al FMI (Fondo Monetario Internacional) ni al Banco Mundial ni a ningún país del norte para desarrollar nuestro propio destino. Por tanto, como país soberano hemos decidido trabajar con el que nos traiga las mejores condiciones al país , declaró Molina a BTV.

Esta región está llena de recursos y me preocupa la actividad maligna de nuestros adversarios que se aprovechan de ello, aparentando que están invirtiendo cuando en realidad están extrayendo , dijo Richardson el miércoles en una intervención ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Estas declaraciones demuestran poca capacidad de análisis, pero al mismo tiempo poco respeto a los países del triángulo del litio. Es un total desconocimiento a la importancia de nuestro continente en el desarrollo estratégico a escala mundial, a nivel de la geopolítica de la energía , añadió.