Lineker, quien no ha hecho ninguna declaración pública desde que salió del aire, a las puertas de su casa señaló a periodistas: no puedo decir nada , cuando se le preguntó si había hablado con Davie.

Fuentes de alto nivel en la BBC comentaron que las conversaciones con el presentador de Match of the Day estaban avanzando poco a poco , con el objetivo de que Lineker vuelva a trabajar esta semana.

Su hijo George, sin embargo, tuiteó: no debería necesitar disculparse por ser una buena persona y cumplir su palabra. La reacción del público ha sido abrumadora. Gracias por el apoyo .

Las conversaciones se dieron después de que The Independent reveló que la BBC teme que no pueda despedir a Lineker u obligarlo a seguir las reglas de imparcialidad de las redes sociales debido a las ambigüedades en su contrato. La corporación se vería obligada a pagar millones si quisiera expulsar a Lineker y probablemente perdería cualquier demanda que haga el presentador de Match of the Day.

Al referirse por primera vez a la polémica, Davie se disculpó por la interrupción en los programas deportivos, elogió a Lineker, a quien consideró el mejor en el negocio y aseguró que quiere encontrar una solución razonable para que vuelva al aire.

A pesar de enfrentar una de las mayores polémicas de la BBC, que reabrió el debate sobre la imparcialidad del grupo, Davie dijo que no renunciaría.

La cobertura del partido de la Superliga Femenina entre el Chelsea y el Manchester United se emitió sin presentación previa.