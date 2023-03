De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 13 de marzo de 2023, p. 28

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se encontraba este fin de semana en medio de una gran polémica luego que el viernes pasado celebró los 50 años de su ministro de Infraestructuras y Transportes, Matteo Salvini, cantando juntos en un karaoke, cuando el mar aún devolvía los cuerpos de víctimas de un naufragio de migrantes cerca de las costas de Calabria, informaron medios europeos en sus portales.

Meloni organizó el pasado jueves un consejo de ministros en el que se aprobaron penas hasta de 30 años de prisión a los traficantes de migrantes; la reunión se celebró en Stacatto di Cutro, en cuya costa una embarcación con 200 indocumentados se hundió el 26 de febrero.

Los fallecidos en el naufragio ascendían a 76, tras encontrarse antier los cuerpos de dos adultos y de un bebé en las playas, mientras continúa la búsqueda. Unas 80 personas sobrevivieron.

Pero ni Meloni ni ninguno de los miembros de su gobierno acudió al Palacio de Deportes de la provincia de Crotone, donde se colocaron los féretros de la víctimas.

La premier argumentó que no se reuniría con los familiares de los fallecidos porque no tenía tiempo . Mira, acabo de terminar ahora. No me ha dado tiempo , declaró a un periodista.

Pero pocas horas después, la premier se encontraba en una fiesta, a la cual también asistió el socio gubernamental y líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi, celebrando el cumpleaños 50 de Matteo Salvini, se observa en un video divulgado por el periodista

Meloni y Salvini cantaron juntos Marinella, de Fabrizio de Andre, inspirada en la historia de una migrante de 16 años de Calabria que se encontró ahogada en un río, de acuerdo con un video compartido en redes sociales por el periodista y vicedirector de Il Giornale, Nicola Porro, para mostrar que no había divisiones entre los socios del gobierno.