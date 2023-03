Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Lunes 13 de marzo de 2023, p. 6

Siempre he tenido más problemas por ser joven que por ser mujer . No son pocas las ocasiones en las que la directora española de orquesta Virginia Martínez ha tenido que hacer tal precisión cuando se le pregunta cómo ha sido dedicarse a una profesión hasta hace muy poco reservada a músicos varones.

Me he sentido, en lo general, siempre muy bien tratada por las orquestas, con mucho cariño y respeto , aclaró la intérprete, quien este fin de semana dirigió como huésped a la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) en el Palacio de Bellas Artes, como parte de las actividades por el Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, aceptó que ha tenido un par de desaguisados por ser mujer directora, sobre los cuales ha preferido no hablar.

Han sido un par de anécdotas en casi 20 años de carrera; no puedo decir que haya sido algo significativo , aclaró Virginia Martínez en una entrevista concedida a Ángels Barceló para el programa radiofónico Hoy por hoy, de España, en enero del año pasado

“Por las instituciones no puedo tener queja, a nivel de orquestas no he tenido problemas, y de los músicos –en los momentos que llego al primer ensayo– no puedo decir que tampoco los haya tenido. Soy consciente de que ésta es una profesión de tradición masculina y que todavía queda camino.”