De los 10 países con más casos de mpox o viruela símica, México es el único donde no hay acceso a la vacuna, denunciaron integrantes de agrupaciones de defensa y promotoras de salud de la diversidad sexual, quienes precisaron que el país se encuentra en sexto lugar con 3 mil 928 casos, de acuerdo con cifras oficiales.

Asimismo, países que se encuentran entre los que tienen más contagios, también lo han hecho, entre ellos Perú, Brasil y Colombia. Incluso Dinamarca, cuyo sistema de salud es al que aspiramos, también la autorizó .

Charlie López, representante en México de la red latinoamericana de líderes gay (Gay Latino) aseguró que se ha decidido no comprar la vacuna por homofobia institucional, que le hace ahorrar dinero, porque somos una minoría, no importamos, no somos una fuerza poblacional en la que se pueda gastar, desde esa óptica lo ve el gobierno; ya llevamos casi un año sin vacunas .

En su intervención, Jean-Marc Gabastou, representante de la Organización Panamericana de Salud, destacó: quisiera condenar firme y públicamente cualquier expresión discriminatoria, de estigmatización y marginalización hacia personas y comunidades de la diversidad, “rechazamos firmemente ese tipo de expresiones que suenan a déjà vu, como de otra época, incluyendo la homofobia”.

Saavedra detalló que desde que en abril de 2022 surgieron los primeros brotes de lo que en un principio se llamó viruela símica, se han notificado 86 mil 400 casos hasta el 8 de marzo pasado en 110 países y agregó que 68 por ciento se concentran en América, siendo Estados Unidos, Brasil, Colombia y Perú los más afectados.

Ni siquiera se puede recibir una donación humanitaria de biológicos, por ejemplo, de Estados Unidos, donde sobran, porque aquí no está autorizada, lamentó.