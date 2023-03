Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Domingo 12 de marzo de 2023, p. 8

A escala global, los hombres tienen 25 por ciento más probabilidades que las mujeres de contar con conocimientos y habilidades para usar la tecnología digital y además 40 por ciento de las mujeres en América Latina no están conectadas a Internet o no pueden costearlo , señaló a La Jornada Belén Sanz, representante de ONU-Mujeres en México.

Lo anterior es la denominada brecha digital de género, la cual urge reducir y establecer un entorno digital inclusivo que fomente la educación, la innovación y la tecnología para la igualdad de género .

En el contexto del 8M, la funcionaria de la Organización de Naciones Unidas dijo que no sólo existe dificultad en el acceso a medios virtuales, sino también falta de equidad en el uso. Gran parte de las mujeres que no emplean Internet es porque no tienen acceso o porque cuando lo tienen, no saben cómo usarlo, por tanto el conocimiento para la utilización del Internet y de las nuevas tecnologías es muy importante .

A lo anterior se suma que la generación de contenidos está dominada por los hombres y también son ellos los que tienen mayor conocimiento del uso de plataformas. Por ello es importante tener una educación digital que promueva que las mujeres hagan uso adecuado de estos medios, y también que lideren el diseño de plataformas digitales, que en este rubro tengan oportunidades para poner en marcha su creatividad e innovación .

Agresiones virtuales