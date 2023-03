Andrea Becerril

Domingo 12 de marzo de 2023, p. 7

La presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, Olga Sánchez Cordero, consideró que entre los 15 candidatos que remitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hay de dónde escoger a los cinco magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que garanticen imparcialidad en la resolución de conflictos.

Al preguntarle sobre la postura del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, de regresar las cinco ternas a la SCJN con el argumento de que no logra el consenso con la oposición, la ministra en retiro respondió que no puede opinar sobre ello, ya que no forma parte de ese órgano de gobierno.

Colaboradores de magistrados son aptos

Lo que sí puedo decir es que la Comisión de Justicia ya hizo su trabajo: dedicamos muchas horas a examinar, durante las comparecencias, a los 15 aspirantes, y todas y todos nos parecieron excelentes , resaltó en entrevista. Agregó que tampoco se puede descalificar a los candidatos que colaboran con actuales magistrados de la sala superior del TEPJF sólo por ese motivo.

Refirió que la actual presidenta de la SCJN, Norma Piña, fue mi secretaria de estudio y cuenta durante cuatro o cinco años, y cuando se hizo jueza dejó la ponencia, pero estuvo ahí conmigo y hoy es absolutamente independiente en la toma de sus decisiones. Ella se formó conmigo, así de fácil lo digo, y a lo mejor yo no comparto algunas de las resoluciones que ella ha emitido .

–La decisión del senador Monreal de desechar las ternas no es compartida por una parte de los legisladores de su bancada ni del PAN ni del PRI. ¿Realmente no hay posibilidad de elegir algunos perfiles apartidistas, que no respondan a intereses creados en el TEPJF?

–En la Comisión de Justicia, mis compañeros senadores de todas las fuerzas políticas avalamos a todos, a todos los aspirantes; estuvimos de acuerdo en que son perfiles idóneos, muy profesionales y con una amplia experiencia en materia electoral. Yo sí escuché que era la intención de nuestro coordinador devolver las ternas a la Corte, y desde mi óptica personal, creo que hay de donde escoger.