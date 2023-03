Ap

Se suponía que sería un viaje divertido a México de cuatro estadunidenses, amigos desde la infancia: una aventura pospandemia, pero poco después de cruzar la frontera comenzó el horror y dos de ellos no volvieron a casa.

Una quería una cirugía estética después de tener seis hijos. Otro festejaba su cumpleaños número 34. Alquilaron una van blanca en Carolina del Sur y se lanzaron a la travesía de casi 22 horas, grabando videos tontos y manejando sin parar hasta Brownsville, en el extremo sur de Texas.

Buenos días, Estados Unidos , expresó Eric Williams a la cámara en la madrugada después de viajar toda la noche. México, allá vamos .

Pero apenas llegaron a México comenzó el horror. Dos miembros del grupo no regresaron a casa, víctimas del sanguinario cártel del Golfo, una pandilla de narcos vinculada con asesinatos y secuestros en la violenta ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, una localidad de medio millón de habitantes que desde hace tiempo es un baluarte del crimen organizado.

Difícilmente podrían haber elegido una peor ciudad fronteriza mexicana que esta para lo que se suponía sería una aventura divertida.

Todo comenzó cuando Latavia McGee reservó un turno para cirugía estética con un médico al que había consultado antes, en 2001. La publicidad del doctor Roberto Chávez Medina en Facebook y TikTok atrae a muchas mujeres estadunidenses.

Es una historia frecuente, de gente que sale de Estados Unidos en busca de tratamiento médico, que en México cuesta hasta 50 por ciento menos.

McGee tenía su turno a pocos días del cumpleaños de Shaeed Woodard. Zindell Brown y Cheryl Orange completaban el grupo de cinco. Casi todos habían crecido juntos en Lake City, Carolina del Sur, una localidad de menos de 6 mil habitantes.

En el lado estadunidense de la frontera alquilaron cuartos en un motel junto a la autopista que pasa por Brownsville.

La madrugada del viernes se dirigieron al puente internacional con la intención de ir al médico directamente del otro lado. Orange se quedó en el motel en Brownsville porque había olvidado el documento de identidad necesario para cruzar la frontera.

Fueron a dejarla y debían regresar en 15 minutos , indicó Orange. Pero la clínica se había mudado a otro lugar, a varias cuadras de distancia. No está claro qué sucedió a continuación. Tal vez se perdieron. El Departamento de Estado estadunidense recomienda no viajar a Tamaulipas debido a los crímenes violentos y secuestros, pero tal vez los amigos no lo sabían. La madre de Williams comentó que su hijo jamás había salido del país.

A pocos kilómetros de la frontera, alrededor del mediodía, un vehículo chocó contra la camioneta van del grupo. Varios hombres con chalecos antibalas y fusiles de asalto arribaron en una camioneta y los rodearon, según informes de la policía mexicana.

Brown y Woodard, alcanzados por las balas, aparentemente murieron al instante. Williams fue herido en la pierna. En videos en redes sociales se ve a hombres que obligan a McGee a subir a una camioneta, luego regresan para arrastrar a Williams, herido, y los cadáveres de sus amigos a la camioneta. Mientras tanto, las personas en los autos detenidos mantenían un silencio total. Un testigo dijo que trataban de no llamar la atención de los pistoleros.

El vehículo de los agresores se alejó. La mexicana Areli Pablo Servando, de 33 años, murió tendida en la calle por una bala perdida.

Las autoridades mexicanas hallaron en el lugar las credenciales del seguro social y tarjetas de crédito del grupo de amigos dentro de la van, que mostraba un balazo en la ventanilla del conductor. El consulado estadunidense, a pocas cuadras, advirtió a sus empleados que evitaran la zona debido a un tiroteo fatal en el centro.